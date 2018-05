Felipe Anderson, che fai? Il brasiliano sembra ad un passo dall'addio. In casa Lazio Inzaghi sembra del tutto intenzionato a rimanere sui suoi passi, confermare il 3-5-2, che inevitabilmente piazza Felipe dietro Luis Alberto nelle gerarchie. Ma una big sembra destinata a far saltare il banco.



OFFERTA CHELSEA – Nonostante l’iniziale niet della società, i procuratori dovrebbero portare a villa San Sebastiano, quartier generale di Lotito, un'offerta di 40 milioni di euro dal Chelesea. La squadra di Abramovitch sta trattando per portare in panchina Sarri, che ha in mente di fare la spesa in Serie A. Nel 2013 la Lazio ha speso 8 milioni per portare a Formello, Lotito fiuta la plusvalenza importante. E per Felipe si spalancherebbero le porte della Premier League, suo grande sogno.