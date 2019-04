La Lazio non può più sbagliare e cerca la vittoria che la riavvicini alla zona Champions nel recupero di campionato contro l’Udinese, a caccia della salvezza. Classifica alla mano, gli uomini di Inzaghi sono a rischio anche per l’Europa League, i 3 punti sono dunque fondamentali e, per gli esperti di Sisal Matchpoint arriveranno contro i friulani, come si legge in una nota. Biancocelesti avanti a 1.18, i bianconeri sono in piena lotta per non retrocedere ma il successo all’Olimpico è in salita, a 10.00, a 4.75 il pareggio. Anche gli scommettitori si schierano con gli uomini di Inzaghi, il 70% ha scelto infatti il segno 1 nel match.

Immobile non sta vivendo un gran momento e cerca la via del gol, che potrebbe arrivare in questa gara, a 1.90, possibile anche una doppietta del bomber biancoceleste, a 6.00. Immobile è anche in sfida con Lasagna, chi tra i due sarà più decisivo? Il favorito è il laziale, a 2.40, a 5.00 il bianconero, a 2.00 la parità. Dopo le tante polemiche da parte della Lazio sull’uso del VAR, è a 2.50 l’ipotesi che l’arbitro ne faccia ricorso nel match.