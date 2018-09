Non c'è tempo. Il derby è già alle porte. Il turno infrasettimanale consegna alla Lazio 3 punti e rinnovate convinzioni e novità. Le prime reti di Correa e Acerbi, una formazione sperimentale che è riuscita comunque a prendersi il massimo su un campo complicato, come quello di Udine. Non c'è tempo: oggi alle 10.30 di nuovo tutti in campo, il derby nel mirino.



FORMAZIONE LAZIO - Bando agli esperimenti, tornano i big: Milinkovic e Immobile, riposati, saranno titolarissimi nella stracittadina. Buone notizie dall'infermeria: Luiz Felipe ha giocato quasi tutta la partita contro l'Udinese, ha messo minuti nelle gambe, si candida autorevolmente per un posto in difesa. Torna anche Radu: ha smaltito lo stop patito contro l'Empoli, affiancherà il brasiliano ed Acerbi in difesa. Tornerà nello starting 11 anche Leiva: si è riposato, sostituito da Badelj, ci sarà bisogno della sua lucidità nella partita più calda a Roma.