Ci sarà Pedro al posto di Zaccagni nel tridente della Lazio per il derby. Con tutta probabilità infatti l'esterno ex Hellas Verona non recupererà in tempo dalla distorsione al ginocchio rimediata martedì in Champions contro il Feyenoord. Negli ultimi giorni non si è allenato con i compagni, anche se gli esami strumentali non hanno evidenziato alcun danno particolare all'articolazione. Il numero 20 biancoceleste sarà al massimo in panchina nella stracittadina.



Titolare sarà quindi l'attaccante spagnolo, vero e proprio uomo derby con le diverse maglie che ha vestito in carriera. Su undici incontri disputati tra Roma, Londra e Barcellona Pedro ha segnato sei volte. Un gol e un assist con la Lazio contro la Roma nelle scorse stagioni. Quest'anno in A non ha ancora timbrato (2 invece le reti in Champions). Sarri e i tifosi si augurano che domani possa essere l'occasione giusta per sbloccarsi.