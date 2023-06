Milik e Simeone sono i candidati principali della Lazio per il ruolo di vice-Immobile. Ma non gli unici. Sullo sfondo c'è sempre Santiago Gimenez, mentre dal Brasile spunta un nuovo nome. Si tratta di Marcos Leonardo, di proprietà del Santos e protagonista con l'U20 verdeoro nell'utlimo mondiale di categoria. Ne parla questa mattina Repubblica, sottolineando che le voci di un interessamento della Lazio per questo centravanti ventenne arrivano direttamente dal sudamerica e che per ora si sta parlando solo di sondaggi.



La concorrenza peraltro è già tanta, con anche Sporting Lisbona e Roma interessate. I media brasiliani sono certi che in estate il ragazzo saluterà il club paulista, con cui ha avuto alcune difficoltà nell'utlima stagione. Nonostante ciò la richiesta per il cartellino non scende sotto i 20 milioni di euro. Per i biancocelesti resta comunque un piano B