Lazio, per la Champions il primo ostacolo è il fattore Olimpico: numeri da incubo negli ultimi 5 mesi

AFP via Getty Images

L'è divetanto il principale ostacolo tra lae la. I biancocelesti, ancora coinvolti nella corsa al 4° posto, distante ora 2 punti, vivono nel paradosso di non riuscire a sfruttare il fattore campo di fatto da cinque mesi. "Siamo profondamente dispiaciuti di non riuscire a vincere in casa davanti al nostro pubblico", ha detto ieri Baroni, quasi scusandosi per la prestazione offerta dai suoi, che hanno sì mostrato il carattere riacciuffando il pari contro il Parma, ma non regalano un vittoria al proprio pubblico in campionato dal 9 febbraio. E comunque

, per di più contro una squadra sostanzialmente già retrocessa, è un bottino misero. Comprensibili quindi i fischi che stavano arrivando copiosi sulla squadra (e contro la società) prima che Pedro regalasse almeno il pari. Il: un evento che non si verificava dalla stagione 1990-91, quando in panchina c'era Dino Zoff e la squadra si piazzò all'11esimo posto (su 18 squadre). "I nostri tifosi sono delusi - ha aggiunto ancora Baroni, ringraziando comunque i laziali per il supporto mai mancato nel corso dell'anno - ne siamo consapevoli. Sono comunque con noi e a loro promettiamo che lotteremo fino alla fine, insieme".