La Lazio ha bisogno del ritorno del vero Immobile. Per lo sprint finale verso la Champions League servirà la miglior versione del capitano-goleador biancoceleste. Quella che quest'anno non c'è mai stata. Solo 7 gol in campionato per lui: mai così male da quando è a Roma. Come sottolinea oggi Repubblica, nelle pagine sportive della Cronaca di Roma, è tutta colpa di uno stato di forma mai veramente al top in stagione. Ogni volta che il centravanti sembrava aver preso i giusti ritmi di gioco, si è puntualmente presentato un guaio muscolare a frenarlo. Ecco quindi spiegata la minor produzione offensiva quest'anno della squadra. Chi lo ha sostituito ha fatto il possibile, ma gli straordinari di Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro alla lunga si fanno sentire sulle gambe.



Sarri punta ad un graduale recupero di Ciro per far ritrovare all'attacco quel punto di riferimento essenziale negli ultimi 20 metri. Il primo passo per ritrovare continuità è riprendere al più presto il ritmo partita. Per questo, dopo i 45 minuti sottotono contro la Juventus, lunedì a Verona il numero 17 scenderà ancora in campo dall'inizio, stavolta per almeno un'oretta. Il minutaggio aumenterà progressivamente nei prossimi impegni ravvicinati di febbraio. Sperando che la sfortuna abbia finto di accanirsi sul bomber biancoceleste.