Comincia ad assumere dimensioni importanti la lista dei profili sondati dalla Lazio per sostituire Simone Inzaghi. Pian piano sta prendendo piede anche l'ipotesi estera. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club biancoceleste sta valutando un altro ex oltre a Mihajlovic. Si tratta di Dejan Stankovic, il quale si sta comportando bene al timone della Stella Rossa. "Scelta coraggiosa e al tempo stesso affascinante" riporta la Rosea.