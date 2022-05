Caccia all'erede di Strakosha. Per laè questa la priorità di mercato per i prossimi giorni. E l'obiettivo numero 1 puntato già da diverso tempo è, dell'Atalanta. Nell'ultima stagione il portiere e capitano dell'Under 21 italiana ha giocato in prestito alla Cremonese, contribuendo alla promozione in A dei grigiorossi. Sarri vorrebbe affidare a lui i pali biancocelesti e Tare proverà ad accontentarlo.La Dea chiede tanto per il suo cartellino.. Il ragazzo, dal canto suo, sarebbe contento di trasferirsi a Roma per confrontarsi da protagonista su un palcoscenico importante, ma ci sarà da lavorare ancora un po' per provare a mandare in porto l'operazione. Se non altro, sarà comunque l'unico investimento da fare per la porta, visto che, diversamente da quanto ci si aspettava fino a pochi giorni fa,. Sarà lui il secondo portiere. Una chioccia d'esperienza per un giovane titolare.Se non sarà Carnesecchi, infatti,. Prospetti in rampa di lancio, che possano crescere e affermarsi con l'aquila sul petto. Ecco perché l'opzione Sergio Rico - che sembrava in cima alla lista dei desideri del tecnico toscano - è ormai quasi del tutto tramontata., che l'Empoli riscatterà dal Cagliari e poi proverà a piazzare al miglior offerente. C'è già la Fiorentina forte su di lui, per questo la Lazio deve sbrigarsi e prendere una decisione su quale profilo affondare il colpo.