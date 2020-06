L'arma segreta di Inzaghi sarà Joaquin Correa? Il tecnico sa benissimo che, per il 'Tucu', questa è comunque una stagione da record: la rete contro il Bologna nell’ultima gara disputata dalla Lazio è la settima in campionato ed è un suo record personale. Non ha mai segnato così tanto, questa stagione rappresenta la sua consacrazione.



ARMA SEGRETA - Per questo Inzaghi lo ritiene fondamentale per questa ripresa del campionato di Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, giocando una gara ogni tre giorni la Lazio avrà bisogno di tutti gli strappi di Correa saranno fondamentali. Non solo: serviranno i suoi gol, non possono bastare solo quelli di Ciro Immobile.