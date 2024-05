Lazio, per l'attacco si guarda anche all'estero: il nuovo nome arriva dall'Austria

Laguarda anche all'estero per il possibile rinforzo in attacco. L'ultima indiscrezione arriva questa mattina dal sito tedesco FussbalTransfers. Gli occhi dei biancocelesti si sarebbero posati su, attaccante classe 2002 del LASK, club che milita nella Bundesliga austriaca. Il suo nome si somma all'elenco di quelli già usciti nei giorni scorsi (Simeone, Retegui, Dia i principali) ed è stato anche attenzionato già da altre squadre. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Se la Lazio avrà intenzione o meno di presentare un'offerta ufficiale dipenderà molto da come finirà questa stagione e da quali mosse verranno pianificate dalla dirigenza con l'allenatore.

Ljubicic è croato ed cresciuto calcisticamente nell'Hajduk Spalato, dove in passato ha allenato l'attuale tecnico della Lazio, Igor Tudor. Il ragazzo è una punta centrale con caratteristiche fisiche non distanti da quelle degli altri due attaccanti già nella rosa biancoceleste (Immobile e Castellanos). Quest'anno ha realizzato 15 gol in stagione, tra campionato (12), Europa League (1) e ÖFB-Cup (2). Ha un contratto fino al 2027 con il LASK e anche per questo il prezzo è così elevato. Al livello internazionale il centravanti vanta anche 7 gol in 13 presenze con la maglia della Croazia U21