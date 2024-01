Lazio, per l'attacco si valuta anche un big del Manchester United

C'è anche Anthony Martial nella lista dei possibili rinforzi per la Lazio in attacco. Il nome della punta francese, con origini caraibiche dell'Isola di Guadalupa, lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Si tratta di una possibile occasione che il club biancoceleste potrebbe prendere in considerazione visto che a giugno prossimo si libererà a 0 dal Manchester United.



Martial ha da poco compiuto 28 anni (il 5 dicembre) e quest'anno sta pagando in termini di prestazioni l'andamento altalenante dei Red Devils: solo 2 gol e 2 assist in 19 partite giocate, spesso da subentrato, tra campionato e coppe. La concorrenza di Hojlund gli ha tolto spazio e sembra difficile al momento che in estate decida di far valere l'opzione di rinnovo per un altro anno. Dopo aver vestito le maglie di Lione, Monaco e Siviglia oltre a quella attuale, il nazionale francese (30 presenze e 2 gol con i Bleus) potrebbe decidere di provare una nuova esperienza, magari proprio in Italia per provare a rilanciarsi in biancoceleste. La Lazio ci sta pensando, anche perché si tratta di un attaccante in grado di giocare all'occorrenza in tutti i ruoli del tridente, proprio come piace a Sarri. La pista resta quindi da seguire nei prossimi mesi.