La Lazio e lo Shakhtar Donetsk hanno trovato l'accordo per il passaggio in biancoceleste con Marcos Antonio. Per il centrocampista c'è in ballo un'operazione da 8 milioni di euro + 2 di bonus con il giocatore che ha già trovato un'intesa per un contratto di cinque anni. Cosa manca quindi? Soltanto le firme sugli accordi.