Lazio, per Martusciello la grande occasione: ma che rischio per l'ex vice-Sarri!

Il Messaggero questa mattina svela il retroscena sulla nomina di Martusciello a guida tecnica della Lazio. Sarri inizialmente si è sentito tradito da questa decisione del suo ex vice di accettare l'incarico, ma tra i due ieri c'è stato un chiarimento, a casa del mister toscano all'Olgiata (vicino Formello, ndr), e ora il neoallenatore biancoceleste è pronto a giocarsi la più grande occasione della sua vita, anche se sa di rischiare tanto.



Martedì, mentre svuotava l'armadietto a Formello, Sarri aveva detto al suo staff tecnico di non seguirlo nelle dimissioni, almeno finché non si sarebbe chiarita la questione della risoluzione contrattuale. La gran parte di loro però ha deciso però di rimanergli comunque fedele e infatti da lunedì nel centro tecnico biancoceleste di fatto non ci sarà più nessuno. Solo Martusciello ha dato la disponibilità a rimanere fino al termine della stagione. Si vedrà aumentato l'ingaggio, visto il nuovo ruolo che ricoprirà e spera che questo possa essere il suo trampolino di lancio per il futuro della sua carriera. La sua posizione però è tutt'altro che salda. Se le cose non dovessero andare bene nelle prossime gare contro il Frosinone e, dopo la sosta, la Juventus Martusciello potrebbe essere subito sollevato dall'incarico, ritrovandosi probabilmente senza più il ruolo di vice Sarri in futuro e senza la Lazio oggi.