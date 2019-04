La Lazio vola in finale e batte il Milan grazie alla rete di Correa, che stende i ragazzi di Gattuso. Preoccupazione nel primo tempo per Milinkovic: uscito in lacrime, ha fatto preoccupare tifosi ed addetti ai lavori biancocelesti. Inzaghi a fine partita ha calmato gli animi, poi sono arrivate le parole dello staff medico.



SITUAZIONE MILINKOVIC - Il serbo, che ha anche festeggiato con i compagni visibilmente zoppicante, forse è meno grave del previsto, come racconta il coordinatore dell’area medica biancoceleste Fabio Rodia: “In questo periodo con le distorsioni non siamo fortunati: Milinkovic ora l’ha riportata alla caviglia ed al ginocchio, abbiamo bisogno di un supporto strumentale che effettueremo nei prossimi giorni. Inizialmente si è molto spaventato, lui ora è molto positivo, ma ci andiamo cauti. Radu ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia, lo stiamo già sottoponendo alle cure del caso e lo valutiamo giorno per giorno“.