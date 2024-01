Lazio, per Pedro è scattato il rinnovo automatico: si cerca accordo per l'uscita

Redazione CM

La Lazio studia le mosse per l'attacco del futuro. Non immediato, l'idea è di non toccare il reparto nella finestra di mercato di gennaio, ma le riflessioni vertono soprattutto sulla prossima estate.



IMMOBILE - Molto ruota attorno a Ciro Immobile e da cosa vorrà fare. Il fastidio manifestato a ottobre per le feroci critiche ricevute è passato, così come il pensiero di partire subito in direzione Arabia Saudita, ma a giugno la tentazione tornerà a bussare.



CASTELLANOS - Il primo erede di Immobile, fermo oggi per l'infortunio rimediato a Empoli, è già in casa biancoceleste, Taty Castellanos. L'argentino, anche lui ai box per un problema muscolare, è certo di restare la prossima stagione, ma da lui la società si attende un apporto maggiore in fase realizzativa.



FELIPE ANDERSON - Dal centro dell'attacco agli esterni, dove le certezze si chiamano Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen: per il primo si lavora per il rinnovo, il secondo è stato un investimento importante al quale la Lazio non intende rinunciare. Discorso più delicato per quanto riguarda Felipe Anderson, in scadenza di contratto e ad oggi più vicino all'addio che alla permanenza.



PEDRO - E poi c'è il caso Pedro. Ha superato le 25 presenze ed è quindi scattato il rinnovo automatico fino al 2025 ma, evidenzia Il Corriere dello Sport, lo spagnolo è destinato a partire: la Lazio tenterà la via della separazione consensuale, servirà un accordo d'uscita e se ne parlerà in un confronto a fine stagione.