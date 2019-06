Il suo possibile addio ha destato scalpore in casa Lazio. Senatore di lungo corso, Stefan Radu è sul mercato dopo undici anni e mezzo in maglia biancoceleste. La società gli ha promesso di liberarlo gratis in caso di interessamenti, e qualche società si è fatta avanti. Si è parlato del Napoli, della sua Dinamo Bucarest, ma la società più interessata sembra essere il Parma. Secondo quanto riportato a Calciomercato - L'originale il ds Faggiano vuole replicare l'esperimento Bruno Alves, è convinto che portare esperienza aiuti nella costruzione della squadra e dei risultati positivi. Unico problema l'ingaggio, ma il Parma ha intenzione di lavorarci.