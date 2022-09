Lazio unica tra le big ad avere il saldo migliore in campionato rispetto all'anno scorso. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, dando merito a Sarri del lavoro svolto già dalla passata stagione. Quattordici punti dopo sette giornate sono tre i più di dodici mesi fa. Oggi la casella gol subiti dice 5, mentre a settembre 2021 erano già 12.



In effetti, sottolinea il quotidiano, è quasi sempre stato così il per il tecnico toscano: laddove ha potuto lavorare per più anni, il secondo è sempre andato meglio del primo. A Empoli il secondo anno migliorò la posizione in classifica da quarto a terzo, centrando la promozione. Al Napoli nel 2015-16 fece 82 punti, mentre nel 2016-17 furono 86.