Cercato dalla Lazio, vicino al Lille, Yusuf Yazici, per il momento, è ancora al Trabzonspor. Queste le parole del presidente del club turco, Ahmet Agaoglu riportate da LaLazioSiamoNoi.it: "Il Lille ha presentato un'offerta, non c'è bisogno di ripeterlo di continuo. Non pensiamo di toccare il nostro organico, nonostante le difficoltà finanziarie. La cifra proposta non è congrua quindi non siamo andati avanti nell'operazione, l'idea rimane quella di rafforzare l'organico. I nostri giovani hanno un ruolo importante e il nostro più grande desiderio è che anche Yusuf continui con noi almeno quest'anno. Questa è la mia volontà".