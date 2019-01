Zappacosta-Lazio, tutto fermo, ma l'indizio è social. L'esterno ex Torino per ora rimane a Londra, sponda Chelsea, la trattativa con la Lazio sembra ancora lunga. I tifosi della Lazio sperano di vederlo a Roma: su quella fascia serve un rinforzo, l'ambiente ha voglia di giocatori pronti, rinforzi veri per Inzaghi.



MERCATO LAZIO - Siccome il calciomercato è periodo in cui tutto viene visionato, attenzionato, zoomato, stavolta l'indizio potrebbe arrivare dai social. O meglio, forse Ciro Immobile vuole farsi un'idea più precisa dell'account di quello che potrebbe diventare un suo compagno di squadra.. In queste ultime ore i tifosi della Lazio hanno notato che, da poche ore, Ciro Immobile ha iniziato a seguire Zappacosta su Instagram. L'inizio di un feeling da portare in campo?