'Lazio m**da': perché i tifosi arabi ce l'hanno con i biancocelesti

Curioso quello che è accaduto al termine di Napoli-Fiorentina, la prima semifinale di Supercoppa Italiana, finita 3-0 per i campani: alcuni tifosi arabi presenti sugli spalti dell'Al-Awwal Stadium hanno esposto uno striscione che recitava: "Lazio merda". Solo che la Lazio gioca contro l'Inter stasera. E allora come mai quello striscione? Possibile che si sia trattato di un grossolano errore? Probabilmente no.



CE L'HANNO CON SARRI - La ragione di questa colorita presa di posizione sono da ricercare nelle parole del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, nei giorni precedenti il viaggio in Arabia per partecipare alla Final Four:



"La Supercoppa in Arabia Saudita? Questo è tutto tranne che sport, è un prendi soldi e scappa. Prendiamo tutto quello che si può prendere in maniera miope e andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono nei calendari, si fa una Supercoppa a quattro. Se il calcio moderno questo, sono contento di essere vecchio. La Supercoppa serve all'allenatore per dire che ha vinto qualcosa, non al club per crescere. Detto questo, facciamo 6mila chilometri e faremo il massimo". Parole che, evidentemente, non sono andate giù agli abitanti di Riyad.