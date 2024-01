Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale di Coppa Italia e tra le sanzioni spicca laUn turno di stop che i biancocelesti non sconteranno nella semifinale d'andata con la Juventus, ma in Serie A contro il Napoli.- Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMAIl Giudice sportivo,considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Lazio occupanti i settori denominati “Curva Nord”, Distinti Nord, Est e Ovest”, levavano, in più occasioni durante l’incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Roma Sig. Lukaku Bolingoli Romelu allorchè il medesimo era in possesso del pallone di gioco;considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori;ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;P.Q.M., sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie.- Ma perché la Curva Nord sarà chiusa in campionato e non in coppa? Il regolamento prevede che questo tipo di sanzioni non siano vincolate alla competizione e possano essere applicate sia in Serie A che Coppa Italia. La prima partita utile all'Olimpico sarebbe quella contro il Lecce, in programma domenica 14 gennaio alle 12.30 e valida per la 20ª giornata di Serie A, ma proprio come prevede il regolamento la sanzione non può essere applicata subito,. Ecco perché lo stop scatterà alla successiva partita all'Olimpico, contro il Napoli il 28 gennaio (22ª giornata di Serie A).