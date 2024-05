Lazio, perché Luis Alberto non gioca contro l'Empoli

11 minuti fa



Non c'è in campo Luis Alberto in Lazio-Empoli. Il lunch match della 36esima non vedrà protagonista il centrocampista spagnolo che non aveva preso parte alla seduta pre-Empoli e non è stato convocato.



LE DICHIARAZIONI - I rapporti tra Luis Alberto e la Lazio sono ormai freddissimi. Già dopo la partita contro la Salernitana, l'ex Liverpool aveva detto: "Questa è la mia ultima stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto".



I MOTIVI - Una rottura che comunque non gli aveva impedito di giocare le ultime gare dei suoi, mettendosi in mostra anche con degli assist. In settimana un nuovo brusco stop e la scelta di Tudor di escluderlo. Prima del match, l'allenatore ha detto di lui: "Perché non l'ho convocato? Scelta tecnica".