Lazio: perché Provedel è assente contro la Roma in Coppa Italia

Ivan Provedel non è in campo nella Lazio che affronta la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Il portiere titolare biancoceleste ha dovuto dare forfait per l'attacco influenzale che lo ha colto ieri, e il suo posto è stato preso da Christos Mandas, a sorpresa, al posto di Luigi Sepe.