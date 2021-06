Tra i tanti nomi spuntati in orbita Lazio per il mercato nelle ultime settimane vi è stato anche quello di lusso di Kepa. Il portiere già allenato da Sarri al Chelsea che i Blues stanno cercando di piazzare sperando in una rinascita dopo una stagione deludente. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport però il Chelsea non sarebbe disposto a pagare più della metà dell'ingaggio del portiere spagnolo (percepisce 9 milioni di euro). Cifre troppo alte per gli standard della Lazio e che di conseguenza fanno perdere quota all'idea Kepa.