In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Parma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sono arrivate le parole di Andreas Pereira. Ecco come si è espresso il centrocampista offensivo ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Mi sento bene ed in fiducia, non gioco da un po’ ma mi sono allenato bene e sono pronto per la partita. Il derby è stata una partita bellissima, sentire il calore dei tifosi al momento della partenza da Formello è stato speciale, siamo felici di aver ottenuto la vittoria con un bel 3-0. Mi aspetto una gara difficile, il Parma è una buona squadra ma siamo concentrati su noi stessi e vogliamo passare il turno".