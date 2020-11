Come riporta Il Tempo, tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e Angelo Peruzzi ci sarebbe stata una brusca lite nella giornata di venerdì prima della partenza per Crotone, tanto che il club manager non ha preso parte alla trasferta in Calabria. I toni sarebbero stati talmente duri che l’ex portiere potrebbe lasciare anzitempo il suo ruolo nella Lazio, anche se nelle ultime ore era a Formello, probabilmente per un chiarimento.