L'urna di Montecarlo consegna alla Lazio Eintracht Francoforte, Marsiglia e Apollon Limassol per il girone di Europa League, il club manager biancoceleste Angelo Peruzzi commenta amareggiato a Sky Sport: "E' il peggior girone possibile, il nostro è quello più difficile con quello del Lipsia. Per chi era nel primo gruppo non ho visto altre criticità. Il Marsiglia è un'ottima formazione, come anche l'Eintracht: il Marsigla ha fatto ricorso, avrebbe lo stadio squalificato. Ritrovare la spensieratezza dello scorso anno? Dopo due sconfitte non è facile, abbiamo affrontato due formazioni molto forti. Il nostro campionato deve iniziare domenica, abbiamo zero punti d'altronde. Senza Felipe Anderson? La squadra è costruita bene, abbiamo giocatori importantissimi che possono fare molto bene".