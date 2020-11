Il club manager della Lazio Angelo Peruzzi è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Juventus: "Nonostante le defezioni siamo riusciti a portare risultati a casa, fa piacere perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito, sempre. Motivazioni dalle assenze? Se mancano elementi qualcosa perdi, ma cerchiamo di sopperire in tutte le maniere come abbiamo fatto adesso, poi vedremo. Quando affronti la Juve non c'è bisogno di dire nulla ai ragazzi".