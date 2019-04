Il team manager della Lazio Angelo Peruzzi ha parlato ai microfoni di Raisport prima del match contro la Lazio: "Dobbiamo ricercare unità, abbiamo ottimi elementi e possiamo fare molto bene, ma a volte sbagliamo le partite e credo questo dipenda dalla testa e non dalla tecnica dei calciatori. Questo è un obiettivo che cerchiamo di migliorare e ogni anno proviamo ad alzare l'asticella, anche per quanto riguarda una maggiore concentrazione per far sì che ogni gara ti dia tre punti".