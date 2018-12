La Lazio sembra perdere i pezzi. Il ritiro è un momento delicato, la squadra di Inzaghi sta cercando la serenità necessaria ad affrontare l'ultimo mese dell'anno, pieno di sfide importanti per la lotta al quarto posto.



In mattinata erano arrivate molte voci sul futuro del club manager Angelo Peruzzi, ex portiere della stessa Lazio e della Juventus. Addio a fine stagione? Ci ha pensato lo stesso dirigente a smentirle a sslaziofans.it: "Non solo non ho deciso di farlo, ma non ci ho mai neanche pensato. Discorso chiuso e mi dispiace già che sia uscita una cosa del genere che non sta né in cielo né in terra”.