Anche le ultime speranze per la permanenza di Angelo Peruzzi alla Lazio sembrano essere terminate. Come riporta Il Corriere dello Sport il club manager biancoceleste è atteso a Formello per rescindere il contratto che lo lega alla Lazio sino al 2022. Peruzzi ha lamentato la poca considerazione da parte della società nei suoi confronti e quest'ultima non ha fatto alcun passo nei suoi confronti. Per questo motivo si è arrivati al divorzio che va solamente formalizzato.