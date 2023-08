Filtra pessimismo intorno all'operazione Lloris per la Lazio. Secondo Repubblica, nonostante il pressing di Lotito e una base di accordo già trovata, il portiere francese vorrebbe parlare con Sarri della possibilit di sovvertire le gerarchie e non essere relegato solo al ruolo di vice Provedel per l'intera stagione. Aperture al momento però in questo senso non ce ne sono state e una risposta defintiva del calciatore, che era attesa già ieri, ancora non c'è stata.



In alternativa è pronto Sepe, della Salernitana, ma il quotidiano, nelle pagine della Cronaca di Roma, suggerisce anche un nuovo candidato. Si tratta di Jesse Joronen, trentenne finlandese, pararigori, di proprietà del Venezia, che lo ha acquistato dal Brescia proprio in questa sessione di mercato.