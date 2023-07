I tifosi della Lazio hanno lanciato una petizione on line per intitolare la Tribuna Tevere dell'Olimpico a Vincenzo D'Amico. A riportare la notizia oggi è il Corriere della Sera, che sottolinea come siano già state raccolte diverse centinaia di firme.



"Il suo contributo alla Lazio non può essere sottovalutato, essendo stato uno dei capitani più iconici della nostra storia. Ha guidato la squadra con incrollabile determinazione e abilità", è il messaggio che si legge nella proposta sul sito.dove è possibile firmare la petizione.