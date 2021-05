Non è certamente un segreto che la Lazio abbia messo nel mirino tra i vari profili in scadenza anche quello di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo potrebbe essere uno dei rinforzi per la retroguardia biancoceleste, ma come riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe esserci il colpo di scena. Il calciatore dopo l'addio di Gattuso spera in una conferma in extremis con il Napoli, accettando di rimanere anche senza aumento di ingaggio. Il suo agente, Fali Ramadani, gli avrebbe concesso due settimane per decidere il da farsi. Su di lui non c'è solamente la Lazio, ma altri club tra Italia, Spagna, Inghilterra, Turchia e Russia.