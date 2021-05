Non solo D'Ambrosio. Trova conferme in casa Lazio anche la voce che riguarda Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari dopo due ottime stagioni in Sardegna potrebbe effettuare il salto di qualità. Come riportato nei giorni scorsi da Il Corriere dello Sport e oggi da Il Messaggero, l'incontro tra le due società c'è stato, ma Giulini non si limiterà sulle richieste. Ad oggi servono 25 milioni di euro per acquistare Nandez.