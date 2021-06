Tra i profili finiti nel mirino della Lazio in attesa dell'apertura ufficiale del mercato vi è senza dubbio Matteo Politano. L'attaccante esterno romano si troverebbe alla perfezione nel modulo di Sarri, così come in quello di Gattuso che a quanto pare lo vuole per la sua Fiorentina. Eppure, come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire anche perché il nuovo tecnico, Luciano Spalletti, lo conosce molto bene.