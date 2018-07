La Lazio è alla ricerca di un rinforzo per il proprio attacco in grado di poter giocare in entrambe le fasce e con grande duttilità tattica. Per questo secondo il Corriere della Sera il ds Tare ha messo nuovamente nel mirino l'esterno d'attacco del Milan, Fabio Borini che in stagione ha anche giocato da terzino adattandosi al meglio al nuovo ruolo.