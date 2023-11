Nuova idea di mercato per Lazio, a caccia di occasioni per gennaio con l’obiettivo di rinforzare la difesa. La nuova pista, raccontano in Argentina, porta al difensore del Boca Juniors Nicolas Valentini: 22 anni, doppio passaporto italiano-argentino, ha una valutazione di 7 milioni di euro e il contratto in scadenza a dicembre 2024.