Per il mercato di gennaio in casa Lazio stanno valutando alcuni profili per rinforzare la difesa. 18 gol subiti in 16 gare di campionato, più di una rete presa a partita e la volontà di mettere mano a un reparto che potrebbe perdere anche qualche giocatore.. Se dovesse partire, i biancocelesti andrebbero a caccia di un'occasione low cost per gennaio.- Un profilo che la dirigenza sta seguendo con attenzione è quello diHa una clasuola rescissoria intorno ai 10 milioni di euro ma a gennaio salirà leggermente, l'idea della Lazio però, considerato che al momento non c'è trattativa per il rinnovo, è quella di sedersi a trattare con il Boca sperando di ottenere uno sconto sul cartellino. Il giocatore era già nell'orbita biancoceleste in estate, Sarri aveva intravisto ancora qualcosa che non lo convinceva e voleva studiarlo bene; per la dirigenza sarebbe un buon affare, soprattutto considerando che potrebbe chiudersi a cifre basse.- Valentini cresce nel Sarmiento da regista, l'allenatore lo trasforma in difensore centrale e nel giro di poco tempo arriva la chiamata del Boca Juniors, la squadra per la quale ha sempre tifato.. Dopo qualche panchina a inizio anno è diventato titolare fisso, all'occorrenza può fare anche il terzino sinistro ed era in campo nella finale di Libertadores persa contro il Fluminense.