Bobby Adekanye va al Crotone. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Lazio ha raggiunto un accordo con il club calabrese, attualmente in Serie B, per la cessione dell'attaccante olandese. Le firme sono attese in serata insieme ai dettagli sulla formula del trasferimento.



Il classe '99 era arrivato a Roma nel 2019, poi due prestiti al Cadice e all'Ado Den Haag tra il 2020 e il 2021. In biancoceleste ha siglato 1 rete, contro la Spal, in 11 presenze. Fuori dal progetto tecnico di Sarri, il club alleggerisce così la rosa di un altro esubero.