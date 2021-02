E' una Lazio che tra vittorie e stipendi pagati in anticipo si ritrova finalmente in un momento favorevole. A Formello si percepisce un entusiasmo che non si vedeva da prima del lockdown (come reso noto anche da Immobile e Luis Alberto in due recenti interviste). Inzaghi però contro il Cagliari rischia di avere a che fare con un piccolo allarme. Alla seduta di ieri però non ha partecipato Stefan Radu. Come riporta Il Messaggero si è trattato di un riposo forzato visto che nei giorni prima il difensore romeno aveva sentito tirare la coscia. Il tecnico piacentino spera di averlo a disposizione già nella seduta pomeridiana di oggi. In caso contrario toccherà a Hoedt sostituirlo.