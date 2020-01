La Lazio fa il pienone, la Roma no. Come riporta Leggo, in casa biancoceleste cresce l'attesa per il derby della capitale. Rallentata invece la vendita in casa Roma: restano ancora biglietti in Tevere - totalmente giallorossa - e in Tribuna Monte Mario. Ad oggi sono stati venduti 34mila tagliandi, più del solito rispetto alla media nella travagliata stagione della Roma.



BIGLIETTI ROMA LAZIO - Sommati ai 18mila abbonati, dovrebbero garantire 55mila presenze. Si veleggia verso le 60mila: il numero dei biglietti venduti è destinato a salire nelle ultime ore di vendita, con le curve e distinte che sono già esaurite. Il ko rimediato dalla Roma in Coppa Italia ha un po' frenato le vendite, oltre a riempire radio e social di commenti poco educati nei confronti di Florenzi e compagni.