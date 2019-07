Tutto su Dorukhan Tokoz. Ma da Formello piovono smentite. Dalla Turchia con certezza i media locali hanno raccontato di una vera e propria spedizione ad Istanbul di Igli Tare, il ds della Lazio, che avrebbe messo sul piatto 5 milioni per Tokoz, considerato il sostituto di Badelj, in uscita.



MERCATO LAZIO - Peccato che, come riporta Lalaziosiamonoi.it, da Formello non facciano che piovere smentite: Tare non sarebbe in Turchia, e non sarebbe stata presentata nessuna offerta al Besiktas. Una trattativa e un interesse che per ora non ha trovato risvolti pratici.