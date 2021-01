L'ex difensore della Lazio, Massimo Piscedda, ha parlato così del derby contro la Roma e non solo a Radiosei: "Correa è un' assenza importante, ti manca un tipo di giocatore così. Se sta bene può spaccare le partite, è molto difficile da marcare. Lui è un'alternativa di gioco fondamentale per Inzaghi. Strakosha? Un consiglio è quello di allenarsi bene, solo così puoi convincere l'allenatore. Se mugugna va a suo svantaggio, lui dovrebbe fare il contrario. Per quanto riguarda il derby, loro in difesa hanno le nostre stesse difficoltà, però se stanno bene possono essere rocciosi".