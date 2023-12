Doppia seduta di rifinitura oggi per la. Dopo la sgambata mattutina ha parlato anche in conferenza stampa , poi la squadra si è ritrovata nel pomeriggio per le. Domani, in un Olimpico che viaggia verso il tutto esaurito, gli uomini di Sarri scenderanno in campo con la formazione tipo, al netto delle assenze.tornerà infatti direttamente per la prossima trasferta a Empoli.invece ha smaltito l'influenza e il fastidio muscolare accusato dopo la Coppa Italia, ma andrà solo in panchina. In porta ci saràe davanti a lui agiranno ancora. A destrae a sinistra. Nonostante il periodo di forma non ottimale e una prestazione tutt'altro che brillante in Champions, il montenegrino è ancora considerato la prima scelta dal tecnico toscano per una questione di equilibri tattici, con Lazzari che spinge sul lato opposto. In mezzo al camporiprenderà possesso della cabina di regia.saranno ai sui lati. Davantinon sono in dubbio, mentree Castellanos saranno protagonisti dell'ormai consueta staffetta, con il capitano in vantaggio per partire da titolare. Occhio però alla possibile sorpresa - a partita in corso - Felipe Anderson falso 9.Provedel, Marusic, Gila, Casale, Lazzari; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.