Neanche un'ora in campo in totale tra Milan, Atalanta e Sassuolo per Daichi Kamada. Un utilizzo col contagocce del centrocampista della Lazio da parte del tecnico Sarri che ha però una giustificazione extracampo, secondo quanto riporta questa mattina il Messaggero. Ci sarebbero infatti problemi personali per la mezzala nipponica, arrivata a parametro 0 in estate dopo aver brillato negli scorsi anni con la maglia dell'Eintracht. Contro la Fiorentina Lunedì sera dovrebbe comunque arrivare una nuova chance in campo per Kamada. Il calciatore per il suo carattere riservato non ha fatto parola quasi a nessuno di quale situazione stia vivendo al momento. Sarri è rammaricato almeno quanto lui di non averlo ancora visto esprimersi al meglio, ma spera di poterlo fare già dalla prossima partita.