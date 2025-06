Getty Images

Lazio, polemica con l'attrice comica Michela Giraud per una battuta

Lazio e fascismo è un abbinamento dalla polemica assicurata. Il nuovo caso di questo accostamento - poco lusinghiero per la società biancoceleste, da anni attiva per scrollarsi di dosso questa etichetta - ha visto protagonista l'attrice comica Michela Giraud, che durante il programma In&Out - niente di serio, in uno scambio di battute ironiche, ha detto: "Se fossi Lazio, sarei fascia".



POLEMICA - Una frase che ha alzato un polverone sui social. Al di là degli, innegabili, episodi che negli anni hanno visto protagonista in negativo una parte, la più estrema, del tifo laziale, il resto della tifoseria ha infatti più volte preso le distanze da determinate manifestazioni di ideologia politica, come pure il club stesso. Ecco perché il luogo comune da cui l'attrice ha attinto per lo sketch comico ha fatto storcere il naso a molti. Michela Giraud peraltro è compagna di un noto speaker radiofonico tifoso romanista e lei stessa simpatizza per i colori giallorossi. Il mondo Lazio però nella sua battuta ha letto ben altro rispetto al semplice sfottò sportivo tra le tifoserie rivali della Capitale. BOTTA E RISPOSTA - E anche a dalle parti di Formello la battuta non ha fatto ridere per niente. Questo il messaggio postato dalla Lazio sui propri social: "Perdonaci se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua battuta nuova e originale (sarcasmo, ndr): fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere paura o ricevere insulti gratuiti. Anche per questo è giusto che il profilo X di una brillante comica come te rimanga aperto a beneficio di tutti. Un abbraccio e complimenti per lo spettacolo". La controreplica, per smorzare i toni, da parte di Michela Giraud non si è fatta attendere: "Su brillante comica mi avete avuta. Era solo una battuta, facciamo pace?" Poi ha aggiunto: "Altrimenti la mia famiglia laziale, a Natale mi rinnega". E chiude con un invito al proprio spettacolo: "I complimenti per lo spettacolo li accetto, ma solo se venite alla Cavea il 10 Settembre, ovviamente siete mi ospiti. (Ci sono anche le pizzette)".