Il Besitktas continua a muoversi per Durmisi. Come riporta in Turchia Sabah.com, gli uomini di mercato turchi si sarebbero mossi e avrebbero avuto un incontro positivo con l'agente del danese, in uscita dalla Lazio.



MERCATO LAZIO - Sulla fascia sinistra la Lazio è sold out: non c'è spazio per Durmisi. Dopo l'incontro positivo con l'agente del giocatore, il Besiktas deve continuare a trattare con la Lazio. Per ora non c'è incontro sulla formula: la Lazio vuole 8 milioni per Durmisi, in Turchia lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto.