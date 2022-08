Esordio da titolare in stagione per Luis Alberto. A Marassi oggi Sarri potrebbe lanciare dall'inizio il Mago, che dopo il capolavoro contro l'Inter sembra aver ritrovato grinta e determinazione. Contro la Samp il 10 andaluso può riprendersi il posto da mezz'ala destra, con Vecino o Basic pronti a subentrare a partita in corso.



Il mister ha parlato molto con lo spagnolo in questi giorni e lo ha rivisto motivato. Le voci da Siviglia lo hanno distratto negli ultimi mesi. Ma dopo la prestazione di cinque giorni fa sembra tornata a pienao la sua voglia di far bene con la Lazio. Il dubbio sulla sua presenza in campo dal 1' oggi sarà comunque sciolto solo a ridosso del match.